درك بسكرة يحجز أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببسكرة، في 3 قضايا متفرقة، من حجز أكثر من (10200) مؤثر عقلي (نوع بريغابالين 300 ملغ) وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العمليات مواصلةً للمجهودات الرامية للحد من جميع أنواع الإجرام خاصة منها المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وأسفرت هاته العمليات النوعية عن توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز أكثر من 10200 مؤثر عقلي. ومبالغ مالية من عائدات الترويج، هواتف نقالة، وسيارتان تستعملان في نقل هذه السموم.

هذا، وتم فتح تحقيقات في القضايا، وسيُقدَّم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.