درك بسكرة يحجز أكثر من 136 ألف مؤثر عقلي

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكرة من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 33 سنة، وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بما يقارب (136850) مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية أثناء قيام مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأمليلي بالتنسيق مع مستخدمي السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بسكرة بخدمة شرطة الطريق.

أين تم توقيف سيارة سياحية وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا كانت النتيجة ايجابية. وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بما يقارب 6850 مؤثر عقلي نوع بريقابالين 300 ملغ. وعلى الفور تم توقيف سائق السيارة واقتياده إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق.

ومواصلة لإجراءات التحقيق وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الجنوبية المجاورة.

وبعد التفتيش الجيد لأحد المساكن محل التحقيق كانت النتيجة إيجابية. وتم العثور وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية نوع بريقا بالين 300 ملغ قدرت بـ (130000) مؤثر عقلي.

وأسفرت هذه العملية النوعية، عن حجز (136825) مؤثر عقلي نوع بريقا بالين 300 ملغ، سيارتين سياحيين، دراجة نارية.

وتم فتح تحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.