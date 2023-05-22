درك بسكرة يحجز حوالي 33 ألف قرص من الصاروخ في عمليتين منفصلتين

تمكن أفراد الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية بسكرة من حجز نحو 33 ألف قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ خلال عمليتين منفصلتين.

ووفق بيان لمجموعة الدرك الوطني فقد تم خلال قيام فصيلة الابحاث للدرك الوطني وسرية أمن الطرقات ببسكرة بخدمة شرطة المرور أشتبه في سيارة نفعية. وتم اخضاعها لتفتيش دقيق تم العثور داخل تجاويف المركبة على كمية قدرت ب 30 ألف قرص مهلوس.

ليتم توقيف سائق المركبة ومرافقه و بإقتيادهما الى مقر الفصيلة و بالتحقيق معهما. حيث تم وفق التحقيقات تمديد الاختصاص لولاية مجاورة أين تم توقيف مشتبه به ثالث تبين أنه مصدر المحجوزات من الاقراص المهلوسة.

ووفق نفس البيان فقد تم استغلال معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة شخص تمرير كميات من الاقراص المهلوسة على متن وسيلة نقل عمومية. وعليه تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف شخصين وحجز نحو 3 ألاف قرص مهلوس. ليتم تحويل المشتبه بهما الى مقر الدرك الوطني. حيث تم انجاز ملفات قضائية في انتظار تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة .