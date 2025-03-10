درك بسكرة يحجز 30 ألف قرص “بريغابالين”

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، بحر هذا الأسبوع في عمليتين متفرقتين. من حجز ما يقارب 30000 مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغ. و توقيف 05 أشخاص.

العملية الأولى تمت أثناء قيام أفراد الدرك الوطني بأمليلي بخدمة دورية على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير. أين لفت انتباههم سيارة متوقفة بجانب الطريق، و بعد الاقتراب من سائقها بدت عليه علامات التوتر. ليتم تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا أين عثر على 21700 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للسيارة. على الفور تم توقيف المعني، ومواصلة للتحقيق تم توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما في القضية.

أما العملية الثانية، فقد عالجها أفراد مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني ببسكرة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك ببسكرة. وذلك أثناء القيام بخدمة شرطة المرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة و الوادي. وبعد تفتيش المركبة تم العثور تحت المقعد الأمامي على 5150 قرص مهلوس نوع بريغابالين. ومن خلال إستغلال المعطيات التقنية و كذا الهاتف النقال الخاص بالمعني.

كما تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة طولقة، تمديد الاختصاص الى إحدى الولايات الشرقية للوطن. أين كانت النتائج إيجابية وتم حجز 2310 مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغ.

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