درك بسكرة يكتشف ورشة لانتاج وبيع الأسماك بطريقة غير قانونية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوطاية في بسكرة من إكتشاف ورشة لنشاط إنتاج وبيع مأكولات الحيوانية (الأسماك)، تعمل بطريقة غير قانونية دون وسم وعلامة تجارية.

وحسب بيان ذات المصالح تفاصيل القضية تعود لمعلومات، مفادها مزاولة أحد الأشخاص لنشاط إنتاج و بيع مأكولات الحيوانية من نوع الاسماك

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان ببلدية لوطاية ولاية بسكرة رفقة مصالح التجارة بالولاية. أين تم حجز آلة كبيرة خاصة بعملية الطحن بالإضافة إلى فرن كبير الحجم، وكذا آلة صغيرة الحجم تستعمل في عملية غلق الأكياس عند التعبأة.

كما مكنت العملية من حجز أكياس بلاستيكية مختلفة الأوزان و براميل بلاستيكية كبيرة الحجم سعة 200 لتر بها خليط من مواد أولية للإعداد غذاء الأسماك (البلطي) مجهولة المصدر ذات اللون البني ، بوزن إجمالي يقدر ب 2300 كلغ .

وأيضا حجز أكياس ذات وزن 25 كلغ بها منتوج نهائي لغذاء الأسماك معدة وهيأة للتسويق بوزن إجمالي يقدر بـ 325 كلغ. حوضين بلاستكيين بهما منتوج نهائي لغذاء الأسماك غير معبأ بوزن إجمالي يقدر بـ 300 كلغ .

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب الورشة وتشميع الورشة ، كما تم رفع جنحة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للسجل التجاري دون رخصة أوالإعتماد المطلوبين، التعامل بوصل التسليم دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة.