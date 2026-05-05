درك بسكرة يوقف 5 أشخاص ويحجز 18 كغ كيف معالج

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطولقة، في بسكرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص مشتبه فيهم، بتهمة استيراد مخدرات بطريقة غير مشروعة.

وحسب بيان لذات المصلحة، فإن المعنيين، متهمين بعرض وبيع وشراء قصد البيع والتخزين وتوزيع وتسليم بأي صفة كانت ونقل مواد مخدرة باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات واردة مفادها وجود شبكة اجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات بإقليم بلدية طولقة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة من خلال عمليات ترصد ومراقبة لنشاط هذه المجموعة الإجرامية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وبالتنسيق مع الجهات القضائية، تم صدور إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهما كانت النتيجة إيجابية وتم توقيف المشتبه فيهما.

ومواصلة لإجراءات التحقيق وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات والتحريات المعمقة تم تحديد هوية المشتبه فيهما في القضية وتم توقيفهما.

أين أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من 18.3 كغ من الكيف المعالج مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ170 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين تستعملان في نقل وترويج هاته السموم، وآلة لعد النقود وهواتف نقالة.

فيما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.