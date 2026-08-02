درك بسكيكدة يفكك شبكة إجرامية تقوم بالسطو المسلح على محلات بيع المجوهرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 08 أشخاص تقوم بالسطو المسلح على محلات لبيع المجوهرات.

العملية تمت بناء على بلاغ من الضحية وبالتنسيق مع مواطنين قرية بومعيزة الذين ساهموا في توقيف شخصين مشتبه فيهما “قصّر” دخلا إلى المحل بغرض سرقة المجوهرات. أين تم تشكيل دورية والتنقل بسرعة ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لاكتمال الإجراءات.

وأفضى التحقيق إلى وجود 6 أشخاص اخرين من بينهم 4 قصر تم تحديد أماكن تواجهم وتوقيفهم جميعا.

كما أن المشتبه فيهم كونوا جماعة اجرامية منظمة وخططوا جيدا لتنفيذ الجريمة وتقسيم الأدوار على كل فرد بطريقة احترافية. حيث تم بفضل فطنة الضحية وسكان القرية وفرقة الأبحاث والتحقيق، تفكيك الشبكة الاجرامية الخطيرة واعداد ملف قضائي ضد المتورطين.