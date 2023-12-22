درك بني تامو في البليدة يطيح بعصابة المُلثمين 

أطاحت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني تامو بولاية البليدة بشبكة إجرامية قامت بسرقة مستودع شركة تخزين ونقل المنتجات المبردة، والاعتداء على العمال.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود بلاغ إلى ذات الكتيبة مفاده تعرض مستودع شركة للسرقة من طرف أشخاص مُلثمين بإستعمال أسلحة بيضاء، ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان.

وحسب بيان ذات المصالح انه وبعد إستغلال تسجيلات كاميرات الفيديو المُثبتة على مستوى المستودع تم توقف أحد الأشخاص. وعقي إستكمال التحقيق وتمديد الإختصاص لولاية مجاورة، تم توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية.

العملية اسفرت عن توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين (23-38) سنة بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد جناية السرقة بالتعدد ظرف الليل، التسلق، الكسر، العنف واستحضار مركبة، حجز 3 سيارات سياحية، دراجة نارية، هواتف نقالة، أسلحة بيضاء ومعدات حديدية استعملت في السرقة، على أن يتم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.