درك بوحنيفية يحجز أكثر من 600 قارورة خمر في معسكر

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والتي قدرت بـ 624 قارورة خمر نوع بوفور سعة 50 سلل قيمتها المالية بـ (124.800) د.ج.

العملية تمت على اثر دورية نفذها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوحنيفية على الساعة الخامسة صباح اليوم ، على مستوى الطريقين الوطنيين 17 و17أ الرابط بين بلديتي المحمدية و بوحنيفية،.

وتم توقيف شاحنة من نوع شانا و بعد تفتيشها تم العثور بصندوقها الخلفي على الكمية المذكورة أعلاه و تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحنيفية.