درك بوسفر يطيح بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة بوهران

يتم تفكيكها بغليزان لإعادة بيعها بولايات الوطن بملفات قاعدية مزورة

العصابة استغلت فتاتين تعملان بملهى ليلي لاستدراج ضحاياها

تمكنت أمس عناصر من فرقة الدرك الوطني بوسفر في وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة السيارات تنشط ما بين وهران, غليزان والعاصمة.

الشبكة التي تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 33 سنة من بين المتورطين فيها فنانين تعملان بإحدى الملاهي الليلية المنتشرة بالطنف الزهراني كانت استغلها العصابة الإجرامية لاستدراج ضحاياها من أصحاب السيارات الفاخرة.

حيث واستغلالا للعديد من الشكاوى باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها ووسعت من رقعة تحرياتها وبحبك خطة محكمة التنفيذ تم الإيقاع بأفراد العصابة فيما يبقى سادسهم في حالة قرار بينما تم خلال نفس العملية استرجاع سيارة من نوع ابيزا كان صاحبها قد تعرض الاعتداء منذ فترة بشاطء كوراليز تم.

بعد سرقتها بيعها بمبلغ 40 مليونا يحاسب بوينغ قبل تحويلها إلى محل ميكانيك غليزان لتفكيكها أسفرت التحقيقات مع الموقوفين اقدامهم على سرقة العديد من المركبات الفاخرة من بينها سيارة من نوع ليون تنتقل حاليا بملفات قاعدية مزورة بمختلف ولايات الوطن والعاصمة تحديدا.