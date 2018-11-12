درك بوسفر يوقف 4 حراقة ويحجز عتادهم قبل إقلاعهم بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر في وهران من إفشال مخطط إبحار سري إحباط عملية لأربعة أشخاص كانوا بصدد الإقلاع من إحدى الشواطئ لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

مع حجز زورق مطاطي بعد التكثيف من الدوريات ونقاط المراقبة للسواحل للحد مت الظاهرة.

حيث تم إلقاء القبض على 4 حراقة مع استرجاع زورق مطاطي ومجهز بمحرك من نوع ياماها.

بالإضافة الى 8 دلاء سعة 20 لت رأ حيث تم تحويل الموقوفين الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر لاستكمال التحقيقات معهم قبل تقديمهم أمام العدالة.