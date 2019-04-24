درك بوسماعيل يطيح بشبكة اجرامية مختصة في ترويج “الزطلة” بتيبازة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببوإسماعيل بتيبازة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من أربعة أشخاص متهمة بالترويج لمادة “الكيف المعالج” على مستوى ولايات الوسط.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني لولاية تيبازة، اليوم الأربعاء، أنّه بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوإسماعيل مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى إقليم بلدية بواسماعيل.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الأول في القضية مع حجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج تقدر ب9 كلغ و 526 غرام استنادا للبيان.

وبعد التحقيق معه- يضيف البيان- و تكثيف عنصر الاستعلامي تم التوصل إلى شركائه

وتحديد مكان تواجدهم حيث تم توقيف شخصين اثنين آخرين .

فيما تم حجز أقراص مهلوسة و أسلحة بيضاء و كمية المخدرات المذكورة سابقا إثر تفتيش منازل المشتبه فيهم

و بعد تمديد الاختصاص بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تنقل أفراد الدرك الوطني إلى مدينة تلمسان.

أين تّم توقيف المتشبه فيه الرابع في القضية و استرجاع سيارة سياحية تستعملها العصابة في تنقلاتها لجلب الكمية المروجة من

ولاية تلمسان إلى ولاية تيبازة حسب ذات البيان.

ومن جهته أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بإيداع المتهمين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي

لمواجهة عدة تهم أهمها المتاجرة بالمخدرات- حسب بيان الدرك الوطني بتيبازة