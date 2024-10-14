درك بومرداس يحبط رحلتين سريتين باتجاه شواطئ أوروبا

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل مجموعة بومرداس، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تنظيم الرحلات السرية عبر البحر تنشط عبر الإقليم.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم وضع خطة محكمة من خلال تنشيط وتفعيل عنصر الاستعلام. واستغلالاً للمعلومات المستقاة من التحقيقات السابقة وبالتنسيق مع الجهات القضائية. تمكنت الوحدات من شل و إحباط رحلتين سريتين عبر شواطئ بلدية رأس جنات.

وكانت الشبكة، تتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه شواطئ أوروبا.

كما مكنت العملية من حجز قاربين ومحرك بقوة 150 حصان بحري، ومبلغ مالي معتبر من عائدات إجرامية.

وتم توقيف 13 مشتبه فيه ينشطون ضمن هذه الشبكة الإجرامية من بينهم 4 منظمين ومدبرين رئيسيين، ودليلين، و7 منظمين للرحلات فرعيين مهامهم جمع الأموال من الراغبين في الهجرة السرية مع تحديد مواعيد وأماكن الانطلاق.

فيما يبقى المدبر الرئيسي متواجد في دولة إسبانيا في حالة فرار. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.