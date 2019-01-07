درك بومرداس يحبط محاولة تهريب 1250 خرطوشة على متن شاحنة قادمة من تبسة

المحجوزات من صنع إسباني وإيطالي وكانت في طريقها للترويج بالسوق السوداء

أحبطت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجوعة الإقليمية للدرك الوطني بومرداس، صفقة لبيع 1250 خرطوشة نارية من عيار 12 ملم، وهذا في عملية نوعية سبقها عمل استعلاماتي قاد إلى تحديد هويات مروجي هذا النوع من الذخيرة الحية.

العملية حسب مصادر «النهار»، جاءت إثر ورود معلومات لقيادة الفصيلة تفيد بأن أحد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمسمى «جمال»، كان بصدد نقل كمية من الذخيرة إلى أحد زبائنه بإقليم بلدية تجلابين، وهذا على متن شاحنة صغيرة.

وإثر ذلك، تم إعداد خطة محكمة انتهت بتوقيف الشاحنة المشبوهة، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا عثر بداخلها على 500 خرطوشة من صنع إسباني و750 خرطوشة من صنع إيطالي، بمجموع 1250 خرطوشة موضوعة في أكياس ومموهة بغطاء بطانية.

ليتم توقيف السائق المسمى «ك.م» البالغ من العمر 29 سنة، الساكن بحي جلولة في بلدية خروبة.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية، أمر الأخير بالاتصال بنظيره المدني وموافاته بالمستجدات.

من جهته، وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو أمر بتقديم المتهمين أمامه فور انتهاء التحقيق، حيث أفادت النتائج الأولية للتحريات أن الذخيرة المحجوزة تم جلبها من تبسة الحدودية.

وفيما تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما ببومرداس، علمت «النهار» أن وكيل الجمهورية أعطى إذنا بتمديد الاختصاص للتحقيق في ولاية تبسة وتفتيش مسكن المشتبه فيه الثاني.