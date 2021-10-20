درك بومرداس يحجز أكثر من 17 ألف وحدة من المفرقعات

حجزت وحدات الدرك الوطني لولاية بومرداس أكثر من 17 ألف وحدة من المفرقعات بمختلف أنواعها. وهذا في إطار مكافحة ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات و الألعاب النارية.

وفي بيان لقيادة الدرك الوطني، أنه في إطار محاربة مختلف الجرائم عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، سطرت قيادة المجموعة مخطط خاص لمكافحة ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات و الألعاب النارية، بمشاركة مصالح الأمن الوطني و الجمارك لولاية بومرداس.وهذا بتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية الضرورية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

حيث نفذت وحدات الدرك الوطني، عمليات مداهمة واسعة النطاق مست مختلف نقاط الإتجار غير الشرعي، والتي أسفرت عن حجز17278 وحدة من المفرقعات بمختلف أنواعها.

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كما تمكنت ذات الوحدات، من توقيف سيارة نوع كونكو وحجز كمية من المفرقعات تقدر ب8644 قطعة ، 949 شمعة بجميع أنواعها، 576حبة بخور و36 كيس من الحنة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 120.000دج(12 مليون).

وأضاف البيان، أن هذه المحجوزات كانت مهيئة للتسويق في ولاية بومرداس،تم حجز السلعة المذكورة لكون صاحبها لا يملك سجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط .

وتمت هذه العملية تطبيقا لخطة العمل الموضوعة من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تحسبا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال تكثيف عنصر الإستعلام جهود وحدات الدرك الوطني متواصلة من أجل إفشال أي عملية ترويج لهذه المواد.