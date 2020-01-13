درك بومرداس يحجز 280 كيلوغرام من بقايا الدجاج غير صالحة للإستهلاك

حجزت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية دو بالثنية، شاحنة تبريد نوع قونو كانت محملة باللحوم البيضاء بقايا الدجاج المقدر وزنها 280 كلغ تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.

وتمت العملية على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بومرداس، بالضبط على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بج بج ببلدية سي مصطفى دائرة يسر،

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه وبعد التحقيق مع سائق الشاحنة تبين بأنه لايمتلك فاتورة الشراء وكذا شهادة الاعتماد الصحي، مع عدم امتلاكه للسجل التجاري.

وبعد عرض هذه اللحوم على الطبيب المختص ومعاينته لها، تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، حيث تم حجز اللحوم البيضاء، مع التنسيق مع مصالح مديرية التجارة لدائرة خميس الخشنة من أجل إتلافها.

واكدت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس أن هذه العملية تمت في إطار ممارسة ومراقبة الأنشطة التجارية عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس