درك بومرداس يشارك في الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور

سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس برنامجا خاصا لإنجاح الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور.

وتمتد هذه الحملة والتي جاءت تحت شعار “السياقة بحذر لتفادي الخطر وضمان للسلامة” من تاريخ 15 ديسمبر 2020 إلى غاية 05 جانفي 2021.

ويتم من خلال هذه الحملة، تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بقانون المرور، وجل الأخطاء التي يرتكبها الكثير من السواق.

وسيشارك في هذه الحملة، مختلف الأعضاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية.

هذا وتبقى وحدات الدرك الوطني ببومرداس مجندة لحماية المواطن والحفاظ على سلامته عن طريق وضع تحت التصرف الرقم الأخضر 1055 والموقع الإلكتروني للشكاوي عن بعد ppgn.mdn.dz .