درك بومرداس يشل نشاط عصابة مختصة في ترويج المخدرات

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل في بومرداس، من شل نشاط عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تنشط بإقليم بلدية برج منايل والبلديات المجاورة لها.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية، استغلالا للمعلومات الواردة إلى قائد الكتيبة بخصوص نشاط عصابة تقوم بالإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

أين تم وضع خطة محكمة لتوقيف عناصر الشبكة والإطاحة بهم، وبعد دراسة تحركات الشبكة. تم مداهمة مكان نشاط المجموعة الإجرامية من طرف أفراد الدورية التي كانت تطوق المكان. حيث تم توقيف 6 أشخاص فيما يبقى شخص واحد في حالة فرار.

وأسفرت العملية عن حجز 3210 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ مزدوجة الإمضاء مركبتين سياحيتين وسلاح أبيض.

وفور استكمال إجراءات التحقيق، سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة. من أجل جناية الحيازة النقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.