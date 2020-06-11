درك بومرداس يضع حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تروج الكيف المعالج

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بدلس بولاية بومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات كيف معالجوالأقراص المهلوسة، تنشط على مستوى إقليم ولاية بومرداس.

وجاءت هذه العملية بعد بعد تكثيف التحريات والاستعانة بمختلف التطبيقات الموضوعة في الخدمة،أين تم تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة وبعد وضع خطة محكمة تم إلقاء القبض عليهم.

و تم توقيف 08 أشخاص من بينهم إثنين عنصر نسوي وحجز حوالي 26 كيلوغرام من الكيف المعالج، 590 من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، سلاح أبيض، 25 خرطوشة و 11 كبسولة صيد.

الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.