درك بومرداس يطيح بشبكة إجرامية ويحجز أكثر من 40ألف قرص مهلوس

تمكنت مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة، نقل، توزيع، الحصول والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات مؤكدة واردة إلى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، مفادها انتهاج عصابات ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات لطرق وأساليب لتمويه تمرير الممنوعات من خلال إرسال طرود وسلع عن طريق شركات توصيل البريد السريع المعتمدة، على إثر ذلك باشرت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببومرداس تحريات واسعة وتنشيط عنصر الإستعلام والتنسيق مع أصحاب شركات التوصيل المعتمدة عبر إقليم ولاية بـومرداس، لتشديد المراقبة على كامل الطرود الواردة والصادرة عبر مكاتبها، والتبليغ الفوري عن أي طرد يكون محل شبهة.

التحريات أسفرت عن حجز أربعة طرود مشبوهة، قادمة من مدينة ورقلة، على مستوى أحد مكاتب شركات توصيل البريد السريع، محكمة الإغلاق ومموهة بطريقة جيدة، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وتحديد هوية جميع عناصر الشبكة المتكونة من ثلاثة أشخاص، أين تمّ توقيف مشتبه فيه 01 فيما لا يزال 02 في حالة فرار.

العملية مكّنت من حجز 40935 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، وتوقيف شخص (01)، فيما لازال شخصين (02) في حالة فرار مع حجز مركبة سياحية، و04 هواتف نقالة.

فور استكمال إجراءات التحقيق، سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة من أجل جناية القيام بطريقة غير شرعية بحيازة نقل وتوزيع، الحصول والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية.