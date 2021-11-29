درك بومرداس يفتح أبواب التوظيف بهذه الشروط

فتحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بومرداس أبوابها لإستقبال الشباب الراغبين في الإنخراط ضمن صفوف الدرك الوطني.

وجاء في بيان لذات المجموعة: “على الراغبين في الإنضمام إلى سلاح الدرك الوطني لفئة الرتباء المتعاقدين، أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية، واللياقة البدنية الجيدة، والعزوبة، وتحقيق التجنيد مقبول، والقامة على الأقل 1.70 م.

كما يشترط أن يكون السن من 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.

وبالنسبة للمستوى الدراسي، اشتطرطت المجموعة الإقليمية على الراغبين في الإنضمام لها المستوى الثانوي.

هذا ويتكون الملف الأولي للترشح من طلب خطي، وشهادة ميلاد رقم 12، وشهادة ميلاد الأب والأم.

بالإضافة إلى نسخة من الشهادة المدرسية، ومستخرج من السوابق العدلية، و شهادة الجنسية الجزائرية.

كما يجب تقديم شهادة العزوبة، و4 صور شمسية، وشهادة الإقامة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضح البيان، إن مدة التكوين تبلغ ستة أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بعين مليلة في أم البواقي. وجيجل، وتقرت “ورقلة”، وجنين بورزق في النعامة.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك، الراغبين في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني من شباب بومرداس، الإتصال فورا وبدون تردد بمكتب التجنيد بمقر المجموعة، للحصول على المزيد من المعلومات. وكذا الاتصال عبر الرقم الأخضر 1055.

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