درك بومرداس يفكك جماعة أشرار مختصة في السرقة بدلس

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدلس من تفكيك جماعة أشرار مختصين في السرقة، ينشطون عبر إقليم ولاية بومرداس.

كما تعود حيثيات القضية إلى شكوتين مقدمتين من طرف مواطنين يقطنان ببلدية بن شود مفادهما تعرض أحدهما للسرقة. وسُرق منه مبلغ مالي يقدر بـ حوالي 550000دج من فئة 2000دج. و الشكوى الثانية تقدم بها شخص تعرض لسرقة 80 عمود حديدي التي تستعمل في تثبيت أشجار الكروم في حقله.

وعلى إثرها تم تفعيل عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات من طرف وحدات الدرك الوطني للوصول إلى المتورطين في الجريمة. كما أسفر التحقيق على توقيف 05 أشخاص متابعين قضائيا مشتبه فيهم وإسترجاع الأعمدة الحديدية.

كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول لبومرداس من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد، مختصون في الإعتداء على الناس والسرقة.

المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، أقدموا على سرقة هاتف فتاة بواسطة التهديد بسلاح أبيض. وجرت عملية السرقة بمكان يخلوا من المارة وقاموا بفعلتهم الشنيعة.

غير أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المتورطون في الإعتداء بعد فترة وجيزة من تبليغ الضحية بالحادثة. كما تم تحويل الموقوفين إلى المصالح المختصة.

ومع التحقيق في القضية إستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة والتهديد بواسطة سلاح أبيض.

للإشارة قامت التلميذة هبة الرحمان من ولاية مستغانم بتجسيد مشروع متمثل في جهاز إنذار.

وحسب الفيديو المرفق التلميذة هبة الرحمان قامت بمشروع خاص لحماية البيوت و كذلك السيارات من السرقة.

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