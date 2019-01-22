درك بومرداس يفكك مخزن سري للمواد الغذائية منتهية الصلاحية

حجزت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، أكثر من8000علبة لمنتوج الشاي منتهي الصلاحية بمختلف الأنواع، 64 دلو من كريمة خاصة بالحلويات.

بالإضافة إلى 1500 علبة منتوج مرق الدجاج منتهي الصلاحية، وفق بيان لذات السلك النظامي، اليوم الثلاثاء .

هذه العملية جاءت على إثرمعلومات وردت للدرك، مفادها وجود مخزن سري لإعادة تعليب وتغليف مواد غذائيةمنتهية الصلاحية لإعادةبيعها في الأسواق.

ليتم إتلاف المحجوزات بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية.

كما تمكنت وحدات الدرك الوطني بسوق الحد أثناء تنفيذهم لدورية عبر إقليم الاختصاص من توقيف جرار مع مقطورة نوع “كومات”.

أين كانت تحتوي على 117 قنطار من مادة مسحوق بودرة الحليب نوع “فونتيرا”، يضيف المصدر .

ليتم رفع المخالفات في حقه تمثلت غياب فواتير الشراء عدم وجود سجل تجاري يسمح بممارسة النشاط .

و قامت مصالح الدرك الوطني بحجز السلعة والشاحنة مع فتح تحقيق حول القضية، وفق ذات المصدر .