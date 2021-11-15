درك بومرداس يوقف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس، من توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية.
وفي هذا السياق أفاد بيان لدرك الولاية أنه بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة كوابل نحاسية من الاعمدة الكهربائية.
كما تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهما مع حجز كوابل نحاسية وكماشة قاطعة كوابل وهواتف نقالة.
بالمقابل تم إقتياد الموقوفان الى مقر الفرقة الإقليمية من اجل مواصلة التحقيق.
طالع أيضا:
تيارت: درك السوقر يفكّك شبكة مختصة في تزوير العملة من فئة 2000 دج
تيارت: درك السوقر يفكّك شبكة مختصة في تزوير العملة من فئة 2000 دج
تمكنت وحدات الدرك الوطني لكتيبة السوقر بولاية تيارت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج العملة من فئة 2000 دج. من النوع الجديد وتداولها بالأسواق الأسبوعية
وجاءت العملية في اطار محاربة اللصوصية واستغلالا لمعلومات مؤكدة، حيث مكنت من توقيف 5 أشخاص من بينهم إمرأة. مع حجز كمية من الأموال المزورة مقدر 190 ألف دج.
ومبلغ مالي اخر صحيح مقدر بـ 212 ألف دج يعتبر من عائدات الإجرام مع حجز مركبتين في العملية.
تيارت: درك مهدية يفكك شبكة مختصة في سرقة وتفكيك المركبات
كما تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت، وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالسبعين من الكشف عن مستودع خاص بتفكيك السيارات.
وحسب مصادر “للنهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات واردة إليها، وبعد فتح تحقيق معمق بمنطقة دوار عوامر ببلدية مهدية. تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان.
وعثرت ذات المصالح، على هيكل سيارة من نوع “رونو سامبول” مفككة إلى عدة أجزاء وهياكل كان المتهمون قد قاموا بتفكيكها ليتم استرجاعها.
كما قامت بتوقيف خمسة أشخاص من المتورطين في قضية تفكيك المركبة التي تم سرقتها اكتوبر الماضي من ولاية تيسمسيلت.
وكذا استرجاع وثائقها ووثائق صاحب السيارة في وقت سيتم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp