درك بومرداس يوقف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس، من توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية.

وفي هذا السياق أفاد بيان لدرك الولاية أنه بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة كوابل نحاسية من الاعمدة الكهربائية.

كما تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهما مع حجز كوابل نحاسية وكماشة قاطعة كوابل وهواتف نقالة.

بالمقابل تم إقتياد الموقوفان الى مقر الفرقة الإقليمية من اجل مواصلة التحقيق.

طالع أيضا: