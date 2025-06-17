درك بومرداس يوقف صاحب شاحنة قام بمناورات خطيرة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من توقيف الشاحنة والسائق ومالكها. بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشاحنة بيضاء اللون يقوم سائقها بمناورات خطيرة معرضا حياة المواطنين للخطر.

تعود حيثيات القضية، حسب بيان لذات المصالح، إلى عدم إمتثال سائق الشاحنة للإشارة النظامية للتوقف على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بالطريق الولائي رقم 222 الرابط بين بلديتي بودواو البحري وبودواو ليقوم بالفرار باتجاه مدينة بودواو. على إثرها تم التنسيق مع مستخدمي دورية تابعة لفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخروبة من أجل توقيفها.

وعند محاولة مصالح الدرك توقيف الشاحنة قام السائق برفع مقطورة الشاحنة. التي كانت معبأة بالأتربة وتفريغها وسط الطريق من أجل الإفلات من أفراد الدورية. والدخول إلى بلدية بودواو أين صدم سيارة، معرضا حياة المواطنين للخطر.

على إثر ذلك وبتكثيف الأبحاث وتنشيط عنصر الإستعلام، تمكن مستخدموا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري. من توقيف الشاحنة وسائقها بالإضافة إلى مالكها.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق .

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