درك بومرداس يوقف عصابة أحياء خلقت الرعب وسط ساكنة بودواو

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من شل نشاط عصابة خلقت الرعب وسط ساكنة حي بن مرزوقة بلدية بودواو.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لا سيما عصابات الأحياء. وبعد تلقي بلاغ من طرف سكان الحي عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده وقوع شجار عنيف وسط الحي.

واستغلالا لمقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم وضع خطة محكمة ومداهمة موقع الشجار. حيث تمت العملية بتوقيف 17 شخصاً فيما يبقى 11 آخرين في حالة فرار. كما تم حجز أسلحة بيضاء وألعاب نارية، شماريخ، سيوف وخناجر مختلفة الأحجام. وكمية من المؤثرات العقلية نوع إكستازي. أين تم اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جناية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية. المشاركة في عصابات الأحياء لغرض خلق جو انعدام الأمن في الأحياء السكنية وتعريض حياة الغير للخطر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور