درك بومرداس يوقف 12 شخصا ويحجز أزيد من 3 آلاف قرص مهلوس

نفذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية تؤكد التواجد الميداني الفعال لأفراد الدرك الوطني والتعاون الدائم مع المواطنين في محاربة الجريمة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، في ميدان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم معالجة قضيتين نوعيتين. قامت بمعالجتهما كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيسر وفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بزموري.

حيث أفضت إلى توقيف 12 شخصا بتهم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 1450 غ من الكيف المعالج، و 3267 قرصا مهلوسا نوع بريغابالين 300 ملغ مبلغ مالي بقيمة 17600.00 دج، 12 هاتف نقال ودراجة نارية.

أين تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الإنتهاء من التحقيق.

