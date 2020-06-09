درك بومرداس يوقف 3 أشخاص بينهم رعيتين إفريقيتين في قضية نصب

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بخميس الخشنة في بومرداس، من توقيف 3 أشخاص بينهم رعيتين افريقيتين، في قضية نصب واحتيال.

وتعود تفاصيل العملية، إلى تلقي ذات الفرقة، شكوى من طرف مواطن حول تعرضه للنصب والاحتيال وسلبه مبلغ مالي قدره 580 مليون سنتيم من طرف شخصين.

وكان المشتبه فيهما، على تواصل مع الضحية، عبر موقع التواصل الاجتماعي TEGGET، بعد إيهامه بتحويل مبلغ مالي قدره 3.8 مليون دولار إلى العملة الوطنية واستثمارها بدولة الجزائر، وإعطاءه نسبة أرباح 25 بالمئة.

وبعد تكثيف البحث والتحري، تم وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم.

أين تم التنقل إلى حي بن عمار بلدية حمادي، حيث أسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص منهم رعيتين إفريقيتين، وحجز رزمة موظبة ومغلفة تحتوي على 1172 ورقة رمادية اللون معدة لتزوير النقود.

بالإضافة إلى حجز قارورة زجاجية موظبة بمادة القطن ومغلفة بشريط بلاستيكي، تحتوي على سائل أصفر اللون، وصندوق فلاذي يحتوي على 35 رزمة أوراق خضراء اللون كل رزمة تحتوي على 150 ورقة.

وكذا كيس بلاستيكي يحتوي على 360 غرام من مسحوق أخضر اللون.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة، لمواصلة التحقيق وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.