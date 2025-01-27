درك بومرداس يُفكك شبكة لسرقة السيارات

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ببومرداس، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة السيارات الخاصة بوكالات كراء السيارات عن طريق إستخدام وثائق هويات مزورة.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقورصو. مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات الخاصة بوكالات كراء السيارات.

لتباشر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببومرداس، تحقيقاً في القضية أفضى إلى تفكيك الشبكة المكونة من 8 أشخاص.

حيث تم توقيف 4 منهم واسترجاع 3 سيارات، وحجز مبلغ مالي قدر بــ11 مليون سنتيم، 5 هواتف محمولة. ووثائق هوية وإدارية مزورة تستعمل من طرف أفراد الشبكة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض سرقة المركبات. وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية تجارية ومصرفية. وجنحة النصب والاحتيال، وجنحة انتحال هوية الغير وجنحة خيانة الأمانة.