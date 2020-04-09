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درك بونيف يحجز 170 قنطار فرينة موجهة للاحتكار والمضاربة بوهران

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درك بونيف يحجز 170 قنطار فرينة موجهة للاحتكار والمضاربة بوهران
بقلم ‏كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك حاسي بونيف بوهران في اطار من حجز كمية معتبرة من القمح اللين “فرينة” كانت موجهة للاحتكار والمضاربة استغلالا لازمة لفيروس كورونا.

العملية تمت بعد تفعيل عنصر الاستعلامات اين توقيف ذات العناصر لشاحنتين ببلدية حاسي بونيف تبين بعد اخضاعها للتفتيش انها تحمل كمية معتبرة تقدر ب 170 قنطار من الفرينة.
حيث وبالتنسيق مع اعوان المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران وبعد مراقبة وثائق صاحب الحمولة تم اكتشاف أنه لا يحوز على محل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط.

ليتم رفع ضده جنحتين متمثلتين في ممارسة المعني لنشاط قار دون امتلاكه لمحل تجاري بالاضافة الى عدم الفوترة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=803572

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