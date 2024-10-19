درك تبسة يحجز 16 ألف علبة سجائر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بثليجان، في تبسة، من حجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت حيثيات القضية بناء على المعلومات الواردة إلى أفراد الفرقة. مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يقوم بنقل وتهريب شحنة من السجائر أجنبية الصنع.قادما من بلدية بئر العاتر ولاية تبسة باتجاه ببلدية الشريعة مرورا ببلدية ثليجان.

وإستغلالا للمعلومات تم وضع تشكيل أمني محكم لغلق وشل جميع المنافذ المحتمل إستغلالها بالتنسيق مع وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة.

ليتم رصد المركبة محل المعلومة، وبعد مشاهدته لمركبات السلاح قام بالزيادة في السرعة بإتجاه بلدية الشريعة والدوران وسط الطريق.

وعلى إثرها تم وضع نقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 117 من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثليجان. ليتم توقيف السائق ومرافقه وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية قدرت بـ16000 علبة سجائر أجنبية الصنع من نوع BUSINESSROYALS. ومركبة سياحية مستعملة في عملية التهريب مع توقيف المشتبه فيهما.

هذا وتم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.