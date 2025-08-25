درك تبسة يحجز 65 ألف كبسولة مهلوسات وبندقية صيد

تمكنت مصالح الدرك الوطني، بتبسة، بحجز 65258 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ، وبندقية صيد.

وحسب بيان لذات المصالح، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وعلى إثر معلومات واردة إلى مستخدمي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة/مجموعة تبسة، مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا يقوم بتصدير واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة يقطن ببلدية عين الزرقاء ولاية تبسة. وبعد اتخاذ الاحتياطات الأمنية واستيفاء الإجراءات القانونية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه.

أين أسفرت العملية عن حجز 65258 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ عثر عليها داخل 03 أكياس. كانت مخبأة بالصندوق الخلفي لمركبة سياحية مركونة داخل مرآب المنزل إضافة إلى كيس آخر كان مخبأ تحت السلالم.

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 100 مليون سنتيم وكذا آلة عد النقود ، سلاح من الصنف الخامس يتمثل في بندقية صيد. وكذا مواد ومعدات تستعمل في صنع ذخيرة منتمية للصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

وبعد مواصلة التحريات تم حجز مركبتين سياحيتين يستعملها أفراد الشبكة كانت مركونة أمام منزل مهجور ببلدية عين الزرقاء. كما أسفرت العملية عن توقيف شخص مشتبه فيه فيما لاتزال الأبحاث قائمة من أجل توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية.

ليتم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن، وفور استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.