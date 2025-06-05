درك تبسة يحجز 85 رأسا من الماشية موجهة للتهريب

تمكن مستخدمي فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالحويجبات بولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المواشي عبر الشريط الحدودي مع إسترجاع كامل القطيع.

تم معالجة القضية بناء على معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بتجميع المواشي وتهيئتها للتهريب عبر الشريط الحدودي. اتجاه الدولة المجاورة انطلاقا من قرية بوشبكة بلدية الحويجبات.

استغلالا للمعلومات، تم وضع نقاط مراقبة موجهة، حيث تم تتبع مركبتين تحمل الماشية قادمتين من بلدية أم علي متجهتين نحو قرية بوشبكة. ليتم إنزال المواشي وإدخالها إلى منزل في طور الإنجاز على إثر ذلك تم محاصرتهم وتدعيم التشكيل الأمني.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم تفتيش المنزل ليتم العثور على 85 رأس من الماشية سلالة محلية. أين تم توقيف جميع المشتبه فيهم واقتيادهم رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما أسفرت هذه العملية عن توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم فيما لا يزال 04 آخرين في حالة فرار. تم تحديد هويتهم مع حجز مركبتين أستعملتا في الجريمة. مع استرجاع كل المواشي، فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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