درك تبسة يسترجع 13 رأس غنم مسروقة ويُوقف 5 أشخاص

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببكارية ولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر إقليم ولاية تبسة، مع استرجاع رؤوس أغنام.

وقائع القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى الفرقة مفادها سرقة 14 رأس من الأغنام. بعد استغلال وتنشيط عنصر الاستعلام تم توقيف أحد عناصر الشبكة. حيث أسفر التحقيق إلى التوصل لباقي عناصر الشبكة. وكذا مكان تواجد رؤوس الماشية المسروقة. على الفور تم وضع خطة محكمة للإطاحة بباقي أفراد الشبكة واسترجاع الأغنام المسروقة.

هذه العملية مكنت من توقيف 05 أشخاص واسترجاع 13 رأس من الأغنام المسروقة وحجز مبلغ مالي قدره 19900 دج، فيما لا تزال الأبحاث جارية من أجل توقيف باقي أفراد الشبكة.

تم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن، وفور استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

