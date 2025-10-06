درك تبسة يضع حداً لعصابة أحياء من 5 أشخاص ويحجز أسلحة بيضاء

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة كانت تبث الرعب وسط السكان.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص بالقطب السكني الدكان ببلدية تبسة. قاموا بالإعتداء اللفظي والجسدي على الغير، وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. مشكلين عصابة أحياء مدججة بأسلحة بيضاء ممثلة في سيوف، عصي، مواد كيماوية وحجارة. الأمر الذي خلق حالة من الذعر و الهلع وسط الساكنة.

على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة وإقحام وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة والقيام بعملية مداهمة وتفتيش واسعة النطاق. أسفرت عن توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و67 سنة مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

