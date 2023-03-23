درك تبسة يوجه نداء للجمهور حول هؤلاء الأشخاص

تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة إلى كافة المواطنين والمواطنات أن المسمون “م أ” و”ج ط” وش ش” يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، في النصب والاحتيال.

وحسب بيان لذات الفرقة، يستغل المشتبه فيهم، موقع الفايسبوك، للترويج لاعمالهم.

حيث ينشرون إعلان تحت اسم (Aymen mansori) مكتوب على هامشها (الديار الخمس العاصمة) قرض استهلاكي تدي دراهمك في نهارك. ومدون فيها الرقم الهاتفي الخاص بصاحبها 0675722958.

والمعني، مشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال على الجمهور بالإضافة إلى خيانة الامانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وتوجه مصالح الدرك الوطني بتبسة نداء لكل شخص وقع ضحية المشتبه فيهم السالف ذكرهم. للتقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.