درك تبسة يوقف شخصا ويحجز 20 مُحرك مركبات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الزرقاء في تبسة، من حجز عدد معتبر من المحركات المستعملة معدة للتهريب داخل مخزن مهيأ للتهريب مع توقيف شخص.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان لذات المصالح، إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة عن طريق الرقم الأخضر 1055. مفادها وجود شحنة من المحركات المستعملة مخبأة داخل مخزن بأحد الأماكن ببلدية عين الزرقاء.

وعلى إثرها تم استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.

أين كانت النتيجة إيجابية حيث تم حجز 20 محرك مستعمل خاص بمختلف أنواع المركبات بقيمة مالية تقدر ب 600 مليون سنتيم. مع توقيف صاحب المخزن وتقديمه أمام الجهات القضائية.

في حين أن التحريات متواصلة قصد العمل على تفكيك عناصر الشبكة.