درك تبسة يوقف 5 أشخاص مشتبه فيهم ويسترجع 34 رأس غنم مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماء الأبيض بولاية تبسة، من إسترجاع قطيع من الأغنام مكوّن من 34 رأس كانت محل سرقة.

تعود حيثيات القضية إلى بلاغ عن طريق الهاتف تقدم به أحد سكان المنطقة الريفية الترشة بلدية الماء الأبيض بتبسة. مفاده تعرض ماشيته للسرقة من طرف مجهولين، على الفور تم إعلام مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة. ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان وقوع السرقة.

بعد تنشيط عنصر الإستعلام تم توقيف أحد المشتبه فيهم وإقتياده إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق. وفي ظرف وجيز تم التوصل إلى مكان تواجد الماشية المسروقة.

هذه العملية أسفرت عن إسترجاع كامل القطيع المسروق مع توقيف باقي أفراد العصابة المكونة من 5 أشخاص. والذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و 65 سنة. ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

