درك تلمسان يطيح بعصابة مختصة في حرق كوابل الهاتف لسرقة النحاس

تتكون من 9 أشخاص بينهم متهمون تلقوا تربصا في مؤسسة شبكة الاتصالات

أطاحت مطلع الأسبوع الجاري كتيبة الدرك الوطني باولاد ميمون شرق ولاية تلمسان بعصابة اجرامية كبيرة العدد احترف اصحابها نهب وسرقة الكوابل الهاتفية بالجهة الشرقية لولاية تلمسان.

حيث وجهت للمتهمين تهم متعلقة بجرم تكوين جمعية أشرار ، السرقة بالتعدد مع توفر ظرفي الليل و استحضار مركبة.تخريب واتلاف املاك الدولة، استخلاص معدن النحاس وتهيئته للبيع والتهريب خارج الحدود الجزائرية. وفي اطار مكافحة اللصوصية والاجرام المنظم تم القبض على 3 أشخاص متلبسين بتخريب الكوابل الهاتفية النحاسية.

فضلا عن استرجاع وسيلة نقل ومعدات تستخدم في القطع والتخريب، وبعد استجواب الموقوفين. تم الايقاع بـ 9 أشخاص من بينهم متهمون تلقوا تربصات وخبرة في مجال العمل في كيفية التركيب والتوصيل في مؤسسة شبكة الاتصالات السلكية. وبعد تعميق التحريات اكثر مع المشتبه بهم اتضح انهم كانوا يقومون بحرق الكوابل الهاتفية المسروقة. لاستخراج النحاس منها والذي كان يجري بيعه لاصحاب مستودعات رسكلة المواد البلاستيكية والمعدنية بأثمان مختلفة.

جدير بالذكر أن هذه الجريمة كبدت شركة اتصالات الجزائر خسائر معتبرة بلغت أكثر من 2 مليار سنتيم خلال سنتي 2021/ 2022. ناهيك عن تعطيل مؤسسات الدولة وحرمان المواطن من خدمات الاتصال.

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