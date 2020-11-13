درك تلمسان يفكّك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا

التحريات مكّنت من حجز 200 مليون وقارب و5 سيارات

تمكنت فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، يقودها “بارون” مخدرات جزائري هارب من المملكة المغربية، وكانت هذه العصابة بصدد التحضير لتمرير زهاء 485 كلغ من “القنب الهندي” نحو إسبانيا عبر البحر، ليتم اعتراض المحاولة في المهد على يد خفر السواحل في “الغزوات”، فضلا عن توقيف مهربين اثنين تم تسليمهما برفقة الممنوعات إلى مصالح الدرك، التي باشرت تحريات معمقة حول مصدر الحمولة المحجوزة ووجهتها، مما أفضى إلى الإطاحة بـ 13 شخصا ينشطون ضمن هذه العصابة التي تحترف نشاطا مزدوجا يجمع بين إدخال السموم من المغرب برّا ثم تهريبها تارة أخرى من الجزائر إلى إسبانيا بحرا، وهذا باستعمال زورق سريع.

وتبعا للتحقيقات الميدانية الحثيثة، داهم رجال الدرك منازل المتورطين، وبداخلها تم استرجاع 5 مركبات كانت تستعمل في نقل المخدرات برّا، إلى جانب قارب ومحرك لاحق له، فضلا عن مبلغ مالي قدر بحوالي 200 مليون وهواتف ذكية كانت تستعمل في التواصل بين عناصر الشبكة الدولية، وعقب تقديم أطرافها أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 6 أشخاص في المؤسسة العقابية.

من جهة أخرى، نجحت مصالح الدرك الوطني على الطريق الوطني الرابط بين النعامة وتلمسان، في شلّ نشاط مهرّب مؤثرات عقلية عقب اعتراض سبيل سيارة أجرة قادمة من ولاية عين تيموشنت باتجاه مدينة تلمسان، وفيها تم الإمساك بـ”بارون” يخفي في ملابسه الداخلية علب أدوية تحتوي على 181 كبسولة من نوع “بريڤابالين” المعروفة بـ”الصاروخ”.