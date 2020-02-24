درك تليلات يحبط محاولة تمرير 4800 وحدة خمر بوهران

أحبط عناصر الدرك الوطني بوادي تيلات في وهران تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 4500 وحدة خمر مختلفة الأحجام و الأنواع.

العملية تمت خلال قيام أفراد فرقة امن الطرقات للدرك الوطني بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين مدينة وهران ووادي تليلات بالقرب من محطة نفطال الكرمة.

أين تم الاشتباه في سيارة من نوع ماستار يقودها المدعو (ا.م)، وبعد إيقافه ومراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة قبل تفتيشها.

تم ضبط بالصندوق الخلفي 4800 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

ليتم إقتياده المشتبه به إلى مقر فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بوادي تليلات لإستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.