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درك تليلات يحجز قنطار و36 كلغ لحوم فاسدة بوهران

أخبار الجزائر
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درك تليلات يحجز قنطار و36 كلغ لحوم فاسدة بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران من حجز قنطار و36 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة من نوع ديك رومي.

كانت بصدد التسويق اثناء قيامهم بدورية عبر الإقليم على مستوى الطريق الولائي رقم 12 المؤدي الى حي الصباح وبالضبط بحي الأمير عبد القادر.

اين تم توقيف شاحنة مغطاة بدون مبرد تم العثور بداخلها بعد مراقبة وثائقها وتفتيشها على كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة تبين بعد المعاينة البيطرية انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث رفعت ضد صاحب المركبة مخالفات عدم مراعاة شروط التبريد والتخزين الى جانب انعدام السجل التجاري والاعتماد الصحي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713974

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