درك توقرت يحبط نشاط شبكة إجرامية تتاجر في المهلوسات ويوقف 8 أشخاص

تمكنت مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتوقرت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة بالمواد المهلوسة عبر محوري ولايتي توقرت وسطيف.

العملية النوعية تندرج ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناءً على معلومات دقيقة وردت للمصالح الأمنية مفادها وجود نشاط مشبوه لجماعة إجرامية تستغل مركبات لنقل المؤثرات العقلية بشكل سري.

وتحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت، تم تعزيز التغطية الاستعلامية وتكثيف الدوريات داخل الإقليم إلى غاية رصد شاحنة صغيرة مغطاة كان على متنها شخصان يتجولان وسط المدينة.

وبعد عملية تتبع دقيقة واعتماد تقنيات المراقبة، تم توقيف المركبة وتفتيشها. حيث عثر داخل الصندوق الخلفي على كمية معتبرة من كبسولات المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. بلغ عددها 7438 كبسولة، كانت مخفية بإحكام تحت أكياس الغرس وصناديق التمور.

التحقيقات المتواصلة مكّنت من توقيف 08 أشخاص يشتبه في انتمائهم للشبكة الإجرامية. مع حجز شاحنة ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل وبيع هذه المواد المحظورة خلال تنقلاتهم.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت فور استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية.

