درك تيارت يحجز قرابة 23 ألف وحدة من التبغ والسجائر

حجزت عناصر الدرك الوطني بتيارت، 22800 وحدة من التبغ والسجائر بدون فوترة وقيد في السجل التجاري مع توقيف صاحبها.

وحسبما أفادت به اليوم الخميس، ذات المصالح، فإنه أثناء قيام أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بتيارت بخدمة شرطة المرور

وذلك بالطريق الرابط بين تيارت ومهدية، تم العثور داخل مركبة بعد تفتيشها على 14800 علبة سجائر و8000 كيس تبغ “شمة”.

واستنادا لنفس المصدر فإن المحجوزات دون فوترة ودون قيد في السجل التجاري .

وبعد استكمال التحقيق تم إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بحجز السلع وتسليمها لمديرية أملاك الدولة.