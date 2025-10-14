درك تيارت يسترجع سيارة مسروقة في ظرف وجيز

تمكنت مصالح الدرك الوطني من إسترجاع سيارة مسروقة في أقل من 8 ساعات بعد تفعيل مخطط مجابهة سرقة السيارات عبر اقليم الولاية.

العملية جاءت بعد التبليغ من طرف أحد المواطنين عن سرقة سيارة من نوع هيونداي أكسنت من أمام مقر سكناه بحي 700 سكن ببلدية تيارت. تم مباشرة تفعيل مخطط قائد المجموعة للغلق والمتعلق بمجابهة سرقات السيارات عبر اقليم ولاية تيارت ليتم غلق كافة المنافذ والمحاور مع وضع نقاط مراقبة و تكثيف الدوريات للتفتيش واستغلال الوسائل التقنية من طرف وحدات الدرك الوطني.

تم في نفس اليوم وفي ظرف لا يتعدى 8 ساعات من استرجاع المركبة المسروقة على مستوى الطريق الولائي رقم 03 بمخرج اقليم بلدية عين دزاريت باتجاه بلدية السوقر. التحقيق متواصل في القضية من طرف الدرك الوطني بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.