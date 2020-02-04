أحصت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت، في حصيلتها السنوية الكثير من القضايا المتعلقة بالإسلحة، المخدرات، تزوير العملة الوطنية والتهريب.

في حين يبقى حجز كمية معتبرة من المجوهرات الأثرية أهم قضايا في حصيلة المصالح المعنية، لسنة 2019.

وفي قضايا الأسلحة تم إحصاء 39 قضية متعلقة بحجز الأسلحة والذخيرة بدون رخصة، حيث تم حجز خلال هذه الفترة، 45 بندقية صيد، 24 بندقية تقليدية الصنع، 509 خرطوشة فارغة مختلفة، 319 خرطوشة مملوءة، 28 طلقة حربية عيار 9 ملم، منظار ميدان مزركش، 586 غرام من البارود و262 كبسولة، 637غ مادة صاشم و52 خرطوشة فارغة بالإضافة إلى آلية لحشو الخراطيش.

وفي سياق آخرتم معالجة 3 قضايا متعلقة بتزوير العملة تم خلالها توقيف 10 أشخاص بعد حجز حقيبة معبأة بوحدات من الأوراق المتنوعة المهيأة التزوير بلغت 2505 ورقة وأكياس مملوءة بمساحيق بيضاء وخضراء، كما عُثر لدى المتهمين 5 أوراق نقدية أجنبية منها 4 فئة 1 ريال وواحدة فئة 10 ريال وقطعة نقدية فضية بقيمة 50 سيتنتاقو من العملة الإكوادورية.

كما عالجت ذات المصالح 3 قضايا أخرى متعلقة بالحبوب حيث تم حجز خلال نفس المدة، 2279.60 قنطار من القمح اللين، 153 قنطار من الشعير و23 قنطار من القمح الصلب.

وعالجت مصالح الدرك الوطني قضية متعلقة بحجز كمية من الكوكايين المقدرة بـ273 غرام و72 قضية متعلقة بالمخدرات وتم حجز 20.856 كلغ من الكيف المعالج.

كما أحصت 12 قضية متعلقة بحجز الأقراص المهلوسة المقدرة بـ1723 قرصًا مهلوسًا، حيث تم توقيف 111شخصًا وإيداع 34 منه الحبس.

وعن المشروبات الكحولية فقد حجز عناصر الدرك الوطني خلال نفس الفترة 29575 وحدة من الخمور يضاف إليها 48621 علبة سجائر من مختلف الأنواع و15090 كيس الشمة وزن 30غ.

وتبقي قضية حجز المجوهرات التي يعود تاريخها إلى قرون، أهم القضايا بعد أن تمكنت مؤخرًا مصالح درك تيارت من حجز كمية معتبرة من القطع النقدية الأثرية خلال عملية تفتيش روتينية في حاجز أمني قامت به ذات المصالح.

وعلم من ذات المصدر أن عناصر الدرك وسعت التحقيقات والتحريات وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز كميات معتبرة من المجوهرات الأثرية منها 18 قطعة نقدية من المعدن الأصفر المعروف بإسم الدبلون أو اللويز بالإضافة إلى قطعة حجرية من الزمرد وقطعة نقدية فضية فئة أمبيار نابوليون مع 4 قطع نقدية أثرية صفراء اللون وقطعة معدنية منحوتة وقطعة نقدية فضية للسلطان محمود خان وتحفة فنية منحوتة على شكل قرن فيل العاج بوزن 3 كلغ و5 أحجار كريمة وقطعة نقدية أثرية كتب عليها دينار أغلبي و قطعتين نقديتين أثريتين فضيتين احداها من نوع نابوليون بالإضافة إلى خاتم معدني أثري قديم وقطعة فضية منحوتة أخرى.

ولم يحدد مصدرنا كيفية حصول هؤلاء على هذه الآثار النادرة ويرجح أنّ أصحابها كانوا بصدد بيعها لدى تجار الآثار.