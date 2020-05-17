درك تيارت يفكك شبكة مختصة في سرقة المواشي في عمليتين منفصلتين بعين كرمس

تمكنت مصلح الدرك الوطني لبلدية عين كرمس، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي، وإنقاذ موالين اثنين، بعد تعرضهما لسرقة 195 رأسا من الغنم، في عمليتين منفصلتين و استرجاع جميع المواشي.

و كانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية عين كرمس، قد تلقت اتصالا هاتفيا عبر الرقم الاخضر عن تعرض موال يقيم في منطقة الطويلات الريفية، لعملية سرقة 35 رأسا من الغنم من أشخاص مجهولين، مما جعل ذات المصالح تكثف من عملية البحث.

وتم العثور على القطيع في منطقة بعيدة عن مقر سكن الضحية، وتمكنت العصابة من الفرار، بعد ان أفشلت مصالح الدرك الوطني خطتها.

غير ان العصابة أعادت محاولة السرقة بعد يومين وغيرت المنطقة، حيث هاجمت راعيا في منطقة القعدة التابعة لبلدية عين كرمس في ساعة متأخرة من لليل، وانهالت عليه بالضرب و هددوه بالقتل، بعد محاولته منعهم ومواجهتهم، إلا أن العصابة تمكنت من سرقة 160 راسا من الغنم ولاذت بالفرار الى وجهة مجهولة.

وفور ابلاغ عناصر الدرك الوطني، سارعت هذه الأخيرة الى اغلاق جميع المنافذ و تطويق المكان، مع تنشيط عنصر الإستعلامات.

و أسفرت العملية من استرجاع كامل القطيع، مع حجز سيارة من نوع بيجو 504 التي عثر بداخلها على أسلحة بيضاء.

وتم توقيف المتهم الرئيسي في عملية السرقة، حيث تبين انهم من المسبوقين قضائيا، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار، وتم التعرف على هويتهما والبحث جار عنهما.

وأسفرت التحقيقات أن هذه العصابة هي التي قامت بالعملية الاولى، حيث وجهت اليهم تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب السرقة مع جنحة الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح ابيض، وجنحة التهديد بالقتل وحيازة سلاح ابيض من الصنف السادس.