درك تيارت يكتشف غرفة تبريد تستعمل لتخزين المثلجات الفاسدة وإعادة تسويقها

تمكنت مصالح الدرك الوطني من كشف غرفة تبريد تستعمل لتخزين المثلجات الفاسدة وإعادة تسويقها بعد إعادة التعليب.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى ذات المصالح مفادها وجود غرفة تبريد يقوم أصحابها بتخزين مواد استهلاكية غير صالحة للإستهلاك. حيث قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بتشكيل دورية ومداهمة المكان رفقة مصالح التجارة بحي التفاح بمدينة تيارت. أين تمّ العثور على كميات معتبرة من المثلجات الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك معدة من أجل التسويق. كما تم ضبط لاصق وعلب كرتونية لإعادة التعليب والتوظيب لتسويقها من جديد.

وتم من خلال هذه العملية توقيف شخصين واحالتهما على العدالة. فيما تنصح الجهات الوصية و تحذر المواطنين من أجل أخذ الحيطة والحذر عند اقتناء مثل هذه المواد، خاصة سريعة التلف.

