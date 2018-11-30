درك تيارت يوقف سائق وقابض حافلة بحوزتهما 130 قرص مهلوس

قام درك ولاية تيارت، بإلقاء القبض على سائق حافلة وقابض بحوزتهما 130 قرص مهلوس.

وهذا أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بنقطة مراقبة على المحور الطريق الوطني رقم23 بمدخل بلدية قرطوفة، تم إيقاف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط تيارت- مستغانم.

وبعد المراقبة والتفتيش الأمني، تم العثور على حقيبة بداخلها أقراص مهلوسة، منها 130 قرص من نوع ترونكسان 10 ملغ، و7 أقراص من نوع سيبيتاكس 8 ملغ.

ليتم إقتياد قابض وسائق الحافلة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرطوفة، وبعد التحقيق مع المعنيان، أكد سائق الحافلة أنه استلم الحقيبة من المسمى -ح.م- لإيصالها الى مدينة مستغانم وتسليمها للمسمى -ع.ش-.

ليتم وضع الحافلة بمحشر البلدية مع تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.