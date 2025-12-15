درك تيارت يوقف شخص سرق سيارة وأحرق وثائقها بعين دزاريت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت، من القبض على شخص واسترجاع سيارة مسروقة في ظرف وجيز.

وحسب مصادر عليمة “للنهار”، فإن العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية البارغ من العمر 38 سنة الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين دزاريت في وقت متاخر من الليل. بعدما كان مصاب بجروح على مستوى الوجه والصدر للتبليغ عن تعرضه للضرب والجرح العمدي بسلاح ابيض متبوع بسرقة مركبته.

على الفور تم تشكيل دورية من طرف افراد الفرقة المحققة مع نقل الشاكي إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بمهدية لتقديم الاسعافات له. بينما قام فوج اخر من المحققين بتنشيط عنصر الاستعلامات وتنفيذ مخطط الغلق لقائد المجموعة المتعلق. بمجابهة سرقة المركبات ليتم غلق جميع منافذ الطرقات اين تم استرجاع المركبة المسروقة في ظرف وجيز لا يتعدى الساعتين من وقت التبليغ.

للاشارة فإن السيارة المسروقة كانت مركونة ومخبأة بإحكام تحت منشأة فنية في طور الانجاز ..” جسر ” بدون مفتاح التشغيل. وكذا الوثائق الادارية الخاصة بالمعني وبالمركبة. وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن المشتبه فيه قام بحرق الوثائق الخاصة بمركبة الضحية. كما قام بسرقة اجزاء من المركبة . منها الهاتف النقال للضحية و مبلغ مالي مقدر ب195000 دج .

بالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه البالغ من العمر 22 سنة، و بعد التنسيق مع فرقة الابحاث للدرك الوطني بتيارت تم توقيفه بالقرب من احدى الاقامات الجامعية بتيارت.

وبعد تفتيشه عثر بحوزته على مفتاح المركبة ليتم رفع ضد المعني جناية سرقة مركبة مع الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض. والتخريب و الحرق العمدي لملك الغير. مع تقديمه للعدالة بعد اجراء المثول الفوري ليتم ايداعه الحبس.

